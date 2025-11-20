ТУСУР создаст отечественную антенную решетку для спутниковой связи

Опубликовано 20 ноября 2025, 20:001 мин.
ТУСУР создаст отечественную антенную решетку для спутниковой связиРазработка ориентирована на новые космические системы
В пресс-службе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) сообщили, что ученые вуза разрабатывают активную фазированную антенную решетку для космических аппаратов. Проект реализуется совместно с компанией «Решетнев» и направлен на создание отечественного оборудования для систем связи нового поколения.
© Ferra.ru
В рамках проекта уже разработана конструкторская документация и созданы опытные образцы ключевых компонентов. Среди них — приемо-передающие модули, система питания, СВЧ-усилитель мощности на основе нитрид-галлиевой технологии и малошумящий усилитель на платформе арсенида галлия.
Планируется, что к 2028 году будет налажен выпуск отечественных электронных компонентов, а к 2029 году — производство опытных образцов многолучевых бортовых антенных решеток. Разработка обеспечит технологическую независимость России в области космической связи и поможет реализовать концепцию «бесшовного цифрового неба».