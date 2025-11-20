ТУСУР создаст отечественную антенную решетку для спутниковой связи

В рамках проекта уже разработана конструкторская документация и созданы опытные образцы ключевых компонентов. Среди них — приемо-передающие модули, система питания, СВЧ-усилитель мощности на основе нитрид-галлиевой технологии и малошумящий усилитель на платформе арсенида галлия.

Планируется, что к 2028 году будет налажен выпуск отечественных электронных компонентов, а к 2029 году — производство опытных образцов многолучевых бортовых антенных решеток. Разработка обеспечит технологическую независимость России в области космической связи и поможет реализовать концепцию «бесшовного цифрового неба».