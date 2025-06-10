Твердотельную квантовую память для однофотонных сигналов впервые создали в России

Квантовая память — ключевой компонент для создания «слепых» повторителей, которые обеспечат надежную передачу информации между крупными компаниями, государственными структурами и в будущем — между обычными пользователями. Для этих целей ученые выбрали твердотельные устройства на базе кристаллов, легированных ионами редкоземельных металлов, обладающие хорошими когерентными свойствами при низких температурах.

Созданная память хорошо работает в одном из оптических окон прозрачности волоконной связи, что обеспечивает приемлемый баланс между эффективностью и уровнем шумов. Это важно для дальнейшего развития протяженных квантовых коммуникаций и распределения квантовых ключей, над которыми сейчас ведутся совместные эксперименты с коллегами из Казанского научного центра РАН.

Хотя время хранения пока измеряется наносекундами, для передачи данных на тысячи километров необходимы значительно большие показатели — в долях секунды. Работа проводится при поддержке Минобрнауки РФ в рамках программы научных центров мирового уровня.