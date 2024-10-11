Тверские ученые создали огнеупорные стеновые панели из отходов

Cтудент ТвГТУ Даниил Бабаев рассказал, что основой проекта стало создание панелей на гипсовом вяжущем с добавлением стеклофибры. Это улучшает физико-механические и изоляционные свойства, а также значительно повышает пожарную стойкость материала. Испытания опытных образцов подтвердили их прочность и безопасность.

Энергоэффективные панели изготавливаются по ресурсосберегающей технологии и подходят для различных климатических зон. Их высокая теплоизоляция особенно актуальна в холодных регионах, где важно минимизировать теплопотери. Также панели эффективно аккумулируют солнечное тепло, что делает их удобными в умеренных и теплых климатических условиях, отметил Бабаев.