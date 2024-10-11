Тверские ученые создали огнеупорные стеновые панели из отходов

Опубликовано 11 октября 2024, 15:371 мин.
Тверские ученые создали огнеупорные стеновые панели из отходовТехнология обещает высокую огнестойкость и энергоэффективность
Ученые Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) разработали стеновые панели нового поколения, используя отходы производства стекловолокна. Эти гипсовые панели, которые получили патент, не выделяют токсичных веществ и могут выдерживать огонь более 8 часов.
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Cтудент ТвГТУ Даниил Бабаев рассказал, что основой проекта стало создание панелей на гипсовом вяжущем с добавлением стеклофибры. Это улучшает физико-механические и изоляционные свойства, а также значительно повышает пожарную стойкость материала. Испытания опытных образцов подтвердили их прочность и безопасность.
Энергоэффективные панели изготавливаются по ресурсосберегающей технологии и подходят для различных климатических зон. Их высокая теплоизоляция особенно актуальна в холодных регионах, где важно минимизировать теплопотери. Также панели эффективно аккумулируют солнечное тепло, что делает их удобными в умеренных и теплых климатических условиях, отметил Бабаев.