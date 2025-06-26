В России
Опубликовано 26 июня 2025, 16:14
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Тверские учёные создали новую технологию производства биотоплива

Нефтяное сырьё и биомасса станут основой
Специалисты Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) разработали новый способ получения биотоплива, сочетающий очищенное нефтяное сырьё и обогащённую биомассу. Как пояснила аспирант ТвГТУ София Емельянова, эта технология решает сразу две задачи: сокращает объёмы нефтедобычи и утилизирует промышленные отходы.
Тверские учёные создали новую технологию производства биотоплива

© Ferra.ru

В отличие от существующих аналогов, где используется только органическое сырьё, тверской метод предполагает совместную переработку нефти и биомассы. Это позволяет создавать как биотопливо, так и различные химические вещества. Технология уже протестирована на модельных соединениях, максимально приближённых к реальному сырью.

Как отметила Емельянова, были определены оптимальные условия для реакции и разработан эффективный катализатор. Следующим этапом станет работа с настоящим сырьём и сравнение полученного продукта с традиционными видами топлива.

Разработка предназначена для предприятий химической и топливной промышленности, а также для производств тонкого органического синтеза. В России подобные технологии только начинают развиваться, что делает исследования тверских учёных особенно перспективными.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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