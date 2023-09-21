20:59, 21 сентября 2023
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Тюменская область запустила модернизированный топливный терминал «Туринский»Мощностью 600 тысяч тонн в год
Компания "Газпром нефть" запустила модернизированный в Тюменской области топливный терминал «Туринский». Его мощность составляет 600 тысяч тонн в год, пишет РИА Новости.
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Во время модернизации терминала увеличили его мощность почти в два раза и он стал наиболее технологичным. Также сейчас он может принимать до 48 вагонов-цистерн с топливом в сутки.
Под Тюменью завершилась модернизация топливного терминала "Туринский". Вместе с заместителем председателя правительства России Александром Новаком и председателем правления компании "Газпром нефть" Александром Дюковым дали старт работе объекта.
Моор Александр Викторович
Губернатор Тюменской области
Устаревшая нефтебаза была построена в 1995 году, компания "Газпром нефть" вложила 5,3 миллиарда рублей в ее модернизацию.