Тюменские разработчики получили награду за программы университетского кампуса

Проект определяет развитие будущей площадки

Минобрнауки России подвело итоги пилотного проекта по разработке продуктовых программ университетских кампусов. В нем участвовали пять регионов, включая Тюменскую область. По итогам работы тюменская команда получила награду за вклад в создание таких программ, а накопленный опыт планируют использовать при реализации аналогичных проектов в других регионах.