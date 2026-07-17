Тюменские разработчики получили награду за программы университетского кампуса

Опубликовано 17 июля 2026, 23:311 мин.
Тюменские разработчики получили награду за программы университетского кампусаПроект определяет развитие будущей площадки
Минобрнауки России подвело итоги пилотного проекта по разработке продуктовых программ университетских кампусов. В нем участвовали пять регионов, включая Тюменскую область. По итогам работы тюменская команда получила награду за вклад в создание таких программ, а накопленный опыт планируют использовать при реализации аналогичных проектов в других регионах.
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Программы помогают заранее определить содержание будущего кампуса, включая технологии, образовательные проекты, сервисы, целевые рынки и заказчиков. Следующим этапом станет внедрение разработанных решений.
Будущий тюменский кампус будет развиваться по четырем направлениям: «Новые материалы», «Технологический инжиниринг», «Безопасность живых систем» и «Цифровая трансформация». Проект реализуется в рамках программы «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети».