Тюменские студенты создали ИИ-систему для анализа почвы

Опубликовано 13 ноября 2025, 19:241 мин.
Тюменские студенты создали ИИ-систему для анализа почвыРазработка автоматически отслеживает состояние грунта
В пресс-службе Тюменского индустриального университета (ТИУ) сообщили, что магистранты вуза разработали систему мониторинга почвы с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Комплекс датчиков в автоматическом режиме собирает информацию о ключевых параметрах грунта, включая влажность и температуру.
Особенностью проекта является анализ данных непосредственно с сенсоров, а не с камер. Точность мониторинга превышает 90%, а вся обработка информации происходит без ручного вмешательства. Система работает круглосуточно и формирует индивидуальные рекомендации для сельскохозяйственных угодий.
Проект уже получил грант в один миллион рублей от Фонда содействия инновациям. В дальнейшем разработчики планируют создать модель прогнозирования влажности и интегрировать данные с метеосистем и спутников серии Sentinel, отметили в пресс-службе.