Тюменские студенты создали ИИ-систему для анализа почвы

Особенностью проекта является анализ данных непосредственно с сенсоров, а не с камер. Точность мониторинга превышает 90%, а вся обработка информации происходит без ручного вмешательства. Система работает круглосуточно и формирует индивидуальные рекомендации для сельскохозяйственных угодий.

Проект уже получил грант в один миллион рублей от Фонда содействия инновациям. В дальнейшем разработчики планируют создать модель прогнозирования влажности и интегрировать данные с метеосистем и спутников серии Sentinel, отметили в пресс-службе.