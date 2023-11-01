Тюменские ученые разработали лекарство для профилактики нарушений ЖКТ

Этот продукт, состоящий из пребиотиков и пробиотиков, предназначен для профилактики нарушений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Ученые планируют добавлять эту субстанцию в кондитерские изделия, такие как сдоба с пониженной калорийностью.

Для создания синбиотика специалисты используют каллусные массы, выращенные методом in vitro из листьев брусники и календулы, которые произрастают в арктических условиях. Эти растения богаты гликозидами, способствующими поддержанию здоровья и укреплению иммунитета.

Синбиотик призван улучшить состав ЖКТ, нормализовать пищеварение и снизить риск аллергических реакций.