Тюменские ученые разработали лекарство для профилактики нарушений ЖКТ

Тюменские ученые разработали лекарство для профилактики нарушений ЖКТС использованием арктических растений
В отделе медиа и внешних коммуникаций Тюменского индустриального университета (ТИУ) рассказали, что специалисты из вуза разработали синбиотик из растений, произрастающих в арктических регионах, пишет ТАСС.
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Этот продукт, состоящий из пребиотиков и пробиотиков, предназначен для профилактики нарушений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Ученые планируют добавлять эту субстанцию в кондитерские изделия, такие как сдоба с пониженной калорийностью.
Для создания синбиотика специалисты используют каллусные массы, выращенные методом in vitro из листьев брусники и календулы, которые произрастают в арктических условиях. Эти растения богаты гликозидами, способствующими поддержанию здоровья и укреплению иммунитета.
Синбиотик призван улучшить состав ЖКТ, нормализовать пищеварение и снизить риск аллергических реакций.