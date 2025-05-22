У Мосбиржи появился собственный ИИ-ассистент

Система интегрируется с офисными программами и веб-интерфейсами, понимая контекст задач. Управление осуществляется как текстовыми командами, так и голосом. По оценкам биржи, ассистент может высвободить 15−50% рабочего времени сотрудников.

В Мосбирже отмечают, что их разработка отличается от аналогов способностью анализировать любые цифровые среды. Компания не исключает возможность адаптации системы для других аудиторий в будущем.

Ожидается, что использование ИИ-ассистента позволит бирже ежегодно экономить более 1 млрд рублей. Разработка подчеркивает технологическую направленность компании, заявили в пресс-службе.