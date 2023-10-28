У России есть желание выдавать цифровые паспорта, но нет возможности

По планам, электронные паспорта должны были представлять собой пластиковые карты с встроенным электронным носителем информации. Проект этой системы разрабатывался совместно МВД, Минцифры и другими заинтересованными органами. Тем не менее, в июне 2022 года глава Минцифры России, Максут Шадаев, объявил о временном отложении внедрения электронных паспортов в стране.

Валентина Казакова подчеркнула, что возможность внедрения электронных паспортов закреплена в законодательстве с целью стимулировать информатизацию, но технические аспекты этой задачи пока не решены. Таким образом, внедрение электронных паспортов остается в перспективе, и конечное решение будет зависеть от технической готовности к данному шагу.