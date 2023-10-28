У России есть желание выдавать цифровые паспорта, но нет возможности

У России есть желание выдавать цифровые паспорта, но нет возможностиВопрос о выдаче электронного паспорта временно отложен
У МВД нет технической возможности выдачи электронных паспортов. Введение электронных паспортов в России на данный момент заморожено из-за отсутствия технических возможностей, заявила начальник управления по вопросам миграции МВД России, Валентина Казакова. Электронные паспорта предполагались в рамках обновления документов, их создание было запланировано на январь 2023 года, сообщает ТАСС.
© Ferra
По планам, электронные паспорта должны были представлять собой пластиковые карты с встроенным электронным носителем информации. Проект этой системы разрабатывался совместно МВД, Минцифры и другими заинтересованными органами. Тем не менее, в июне 2022 года глава Минцифры России, Максут Шадаев, объявил о временном отложении внедрения электронных паспортов в стране.
Валентина Казакова подчеркнула, что возможность внедрения электронных паспортов закреплена в законодательстве с целью стимулировать информатизацию, но технические аспекты этой задачи пока не решены. Таким образом, внедрение электронных паспортов остается в перспективе, и конечное решение будет зависеть от технической готовности к данному шагу.