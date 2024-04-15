У российских врачей появился умный катетер

Главное преимущество катетера заключается в его способности обеспечить видимость уретры во время процедуры, что делает ее более безопасной и эффективной. По словам разработчиков, это особенно важно для пациентов с острой задержкой мочи, где использование нового устройства демонстрирует практически стопроцентную эффективность.

Катетеризация мочевого пузыря широко используется в медицине, однако в некоторых ситуациях традиционные методы могут быть недостаточно эффективны из-за сопутствующих заболеваний пациента. Visus-MG позволяет избежать дополнительных хирургических вмешательств, таких как цистоскопия или цистостомия.

Эксперты подчеркивают, что до разработки Visus-MG в России не было подобных устройств.