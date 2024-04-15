У российских врачей появился умный катетер

Опубликовано 15 апреля 2024, 20:27
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У российских врачей появился умный катетерVisus-MG
Сотрудники Института урологии и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ им. И. М. Сеченова представили новый уретральный катетер Visus-MG. Он позволяет осуществлять дренаж мочевого пузыря под прямым наблюдением, что значительно повышает эффективность процедуры. Разработка проведена в сотрудничестве с ООО «Минимально инвазивные технологии».
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Главное преимущество катетера заключается в его способности обеспечить видимость уретры во время процедуры, что делает ее более безопасной и эффективной. По словам разработчиков, это особенно важно для пациентов с острой задержкой мочи, где использование нового устройства демонстрирует практически стопроцентную эффективность.
Катетеризация мочевого пузыря широко используется в медицине, однако в некоторых ситуациях традиционные методы могут быть недостаточно эффективны из-за сопутствующих заболеваний пациента. Visus-MG позволяет избежать дополнительных хирургических вмешательств, таких как цистоскопия или цистостомия.
Эксперты подчеркивают, что до разработки Visus-MG в России не было подобных устройств.