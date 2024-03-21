У владельцев «Пятерочки» появилась собственная система управления складами

Управляющий директор компании Антон Мироненков отметил, что российские решения не полностью удовлетворяли потребности бизнеса, поэтому было принято решение разработать собственную систему. По его словам, Nexus WMS находится на уровне передовых европейских и американских аналогов.

Система уже внедрена на нескольких распределительных центрах сетей «Пятерочка» и «Перекресток», где около 85% всех складских операций переведены на новую платформу. Это позволило значительно ускорить процессы комплектации и отгрузки товаров.

Представители Х5 Group сообщили, что Nexus WMS станет стандартом для всех новых распределительных центров компании и ожидают завершения внедрения на всех объектах к началу 2026 года.

Новая система будет также основой для управления роботизированными распределительными центрами, что позволит дальше оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность работы складов компании.