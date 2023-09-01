УАЗ выпустил юбилейную уникальную «Буханку»

В честь юбилея УАЗ-450 образца 1958 года, выпустили уникальную версию «буханки», данная версия получила особые цвета кузова желтый и зеленый. Внутри салона кресла из износостойкого и водоотталкивающего материала, к тому же в сиденьях использована двойная белая прострочка. Также полы с противоскользящим покрытием.

Снаружи появились силовые бамперы и экспедиционный багажник с лестницей, внедорожные шины Maxxis AT 980. Также есть защита рулевых тяг и запасное колесо на выносном кронштейне в задней части автомобиля.

Автомобиль не требует отдельной регистрации в ГИБДД, потому что все оборудование установлено и получила сертификацию на заводе.