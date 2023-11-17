Участники экспедиции в Арктике испытали российские снегоболотоходы «Архант»Преодолев сложный участок маршрута
В пресс-службе экспедиции "Чистая Арктика - Восток-77" сообщили, что ее участники в рамках испытания двух российских снегоболотоходов "Архант", преодолели наисложнейший участок маршрута. Ночное форсирование быстрой покрытой льдом реки стало испытанием для, пишет ТАСС.
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Главная цель экспедиции - испытание снегоболотоходов "Архант", которые должны стать основным транспортом в труднодоступных местах Арктики и Сибири. Татьяна Зикункова, руководитель испытательной группы, отметила, что машины успешно справились с задачей, демонстрируя высокую проходимость и соответствие требованиям.
В рамках экспедиции также проводятся заборы проб почвы на труднодоступных участках торфяных болот. Ожидается, что 19 ноября текущего года в окрестностях горного массива Хибины завершится очередной этап экспедиции, где участникам предстоит преодолеть сложные природные препятствия, включая заболоченные лесотундры и быстротечные реки.