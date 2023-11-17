Участники экспедиции в Арктике испытали российские снегоболотоходы «Архант»

Главная цель экспедиции - испытание снегоболотоходов "Архант", которые должны стать основным транспортом в труднодоступных местах Арктики и Сибири. Татьяна Зикункова, руководитель испытательной группы, отметила, что машины успешно справились с задачей, демонстрируя высокую проходимость и соответствие требованиям.

В рамках экспедиции также проводятся заборы проб почвы на труднодоступных участках торфяных болот. Ожидается, что 19 ноября текущего года в окрестностях горного массива Хибины завершится очередной этап экспедиции, где участникам предстоит преодолеть сложные природные препятствия, включая заболоченные лесотундры и быстротечные реки.