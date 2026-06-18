Ученые ДГУ создали мембраны для очистки воды магнитным полем

Опубликовано 18 июня 2026, 10:211 мин.
Ученые ДГУ создали мембраны для очистки воды магнитным полемТехнология удаляет до 96% загрязнителей
В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что ученые Дагестанского государственного университета разработали композитные мембраны, способные очищать воду от стойких органических загрязнителей с помощью ультразвука и переменного магнитного поля.
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Основой технологии стали фторполимерные мембраны с наночастицами гексаферрита бария. Под воздействием ультразвука материал запускает пьезокаталитический процесс и образует гидроксильные радикалы, которые разрушают вредные соединения. Эффективность очистки при таком воздействии достигает 96%.
Исследователи также показали работу магнитно-индуцированного пьезокатализа при низкочастотном поле с частотой несколько герц. Такой подход не требует света и высокочастотного оборудования. Мембраны сохраняют механическую стабильность и могут использоваться повторно в системах очистки промышленных стоков и автономных фильтрах.