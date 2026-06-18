Ученые ДГУ создали мембраны для очистки воды магнитным полем

Основой технологии стали фторполимерные мембраны с наночастицами гексаферрита бария. Под воздействием ультразвука материал запускает пьезокаталитический процесс и образует гидроксильные радикалы, которые разрушают вредные соединения. Эффективность очистки при таком воздействии достигает 96%.

Исследователи также показали работу магнитно-индуцированного пьезокатализа при низкочастотном поле с частотой несколько герц. Такой подход не требует света и высокочастотного оборудования. Мембраны сохраняют механическую стабильность и могут использоваться повторно в системах очистки промышленных стоков и автономных фильтрах.