В России
Опубликовано 18 июня 2026, 10:21
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Ученые ДГУ создали мембраны для очистки воды магнитным полем

Технология удаляет до 96% загрязнителей
В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что ученые Дагестанского государственного университета разработали композитные мембраны, способные очищать воду от стойких органических загрязнителей с помощью ультразвука и переменного магнитного поля.
Ученые ДГУ создали мембраны для очистки воды магнитным полем

© Ferra.ru

Основой технологии стали фторполимерные мембраны с наночастицами гексаферрита бария. Под воздействием ультразвука материал запускает пьезокаталитический процесс и образует гидроксильные радикалы, которые разрушают вредные соединения. Эффективность очистки при таком воздействии достигает 96%.

Исследователи также показали работу магнитно-индуцированного пьезокатализа при низкочастотном поле с частотой несколько герц. Такой подход не требует света и высокочастотного оборудования. Мембраны сохраняют механическую стабильность и могут использоваться повторно в системах очистки промышленных стоков и автономных фильтрах.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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