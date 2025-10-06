Ученые Донского университета удешевили бетон за счет строительных отходов

Опубликовано 06 октября 2025, 12:041 мин.
Ученые Донского университета удешевили бетон за счет строительных отходовСебестоимость снизилась примерно на 25%
Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) нашли способ снизить стоимость бетона почти на четверть. Для этого в производстве вместо природного щебня применяются строительные отходы, включая кирпичный бой, бетонный лом и стеклобой.
По данным исследователей, использование вторичного сырья не только сокращает затраты, но и уменьшает энергопотребление. Так, переработка старого бетона в щебень требует в восемь раз меньше энергии по сравнению с добычей природных материалов.
Новый подход предполагает замену части цемента активным минеральным наполнителем, полученным из измельченных остатков кирпича и бетона. В качестве мелкого заполнителя используется песок из дробленого бетона и битого стекла. Такой состав позволяет улучшить физические характеристики смеси и повысить ее износостойкость.