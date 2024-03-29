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В России
Опубликовано 29 марта 2024, 16:45
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Ученые импортозаместили электродвигатели для СПГ

Мощностью 18 и 25 кВт
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза разработали криогенные электродвигатели для насосов, предназначенных для перекачки сжиженного природного газа (СПГ). Эти новые электродвигатели были созданы в ответ на прекращение поставок подобного оборудования из-за проблем с поставками из других стран.
Ученые импортозаместили электродвигатели для СПГ
© Ferra

В рамках проекта инженеры изготовили два опытных образца электродвигателей мощностью 18 и 25 кВт, один из которых успешно прошел испытания в лаборатории МАИ, а другой был отправлен заказчику для установки в насос. Также был создан электродвигатель мощностью 1 МВт по индивидуальному заказу, добавили в пресс-службе.

Особенностью этих электродвигателей является их способность работать при крайне низкой температуре, минус 160 градусов Цельсия, что идеально соответствует требованиям для работы с СПГ. Для охлаждения электродвигателей используется сам сжиженный природный газ, что позволяет снизить размеры оборудования и уменьшить затраты на дополнительные системы охлаждения.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#импортозамещение
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#Двигатель
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#Россия