Ученые импортозаместили электродвигатели для СПГ

В рамках проекта инженеры изготовили два опытных образца электродвигателей мощностью 18 и 25 кВт, один из которых успешно прошел испытания в лаборатории МАИ, а другой был отправлен заказчику для установки в насос. Также был создан электродвигатель мощностью 1 МВт по индивидуальному заказу, добавили в пресс-службе.

Особенностью этих электродвигателей является их способность работать при крайне низкой температуре, минус 160 градусов Цельсия, что идеально соответствует требованиям для работы с СПГ. Для охлаждения электродвигателей используется сам сжиженный природный газ, что позволяет снизить размеры оборудования и уменьшить затраты на дополнительные системы охлаждения.