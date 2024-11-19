Ученые Иннополиса ускорили создание ИИ-сервисов на 40%

Новая система позволяет автоматизировать процессы сбора, подготовки и обработки больших объемов информации, что является важным этапом в создании ИИ-продуктов. Платформа интегрируется с корпоративными файловыми хранилищами и системами видеонаблюдения, а встроенные алгоритмы ИИ помогают анализировать данные и проверять точность результатов.

По словам ученых, технология позволяет значительно сократить сроки разработки благодаря оптимизации инфраструктуры для моделей машинного обучения. Кроме того, использование платформы минимизирует расходы на обработку данных за счет рационального распределения вычислительных ресурсов.