Ученые Иркутского политеха создали датчики для контроля железной дороги

Датчики работают на основе акселерометра, гироскопа и магнитометра. Они измеряют свое положение в пространстве и фиксируют любые изменения, что позволяет выявлять деформации полотна. Данные с датчиков поступают по сотовой связи к специалистам, отвечающим за безопасность на железной дороге. Это позволяет им оперативно реагировать на любые проблемы.

Полевые испытания системы показали ее эффективность. Теперь ученые прорабатывают вопрос о серийном производстве датчиков и их массовом внедрении на БАМе. Новая разработка Иркутского политеха — это важный шаг к повышению безопасности движения на БАМе. Она поможет предотвратить аварии и сохранить жизни людей.