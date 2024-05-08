Ученые Иркутского политеха создали датчики для контроля железной дороги

Опубликовано 08 мая 2024, 00:00
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Ученые Иркутского политеха создали датчики для контроля железной дорогиЧто снизит риск аварий
Ученые Иркутского политеха разработали и испытали на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) датчики для измерения деформаций на железнодорожном полотне. Новая система позволит снизить риск аварий, вызванных просадками и сдвигами пути.
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Датчики работают на основе акселерометра, гироскопа и магнитометра. Они измеряют свое положение в пространстве и фиксируют любые изменения, что позволяет выявлять деформации полотна. Данные с датчиков поступают по сотовой связи к специалистам, отвечающим за безопасность на железной дороге. Это позволяет им оперативно реагировать на любые проблемы.
Полевые испытания системы показали ее эффективность. Теперь ученые прорабатывают вопрос о серийном производстве датчиков и их массовом внедрении на БАМе. Новая разработка Иркутского политеха — это важный шаг к повышению безопасности движения на БАМе. Она поможет предотвратить аварии и сохранить жизни людей.