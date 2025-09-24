Ученые ИТМО нашли 56 перспективных молекул для новых антибиотиков

В ходе работы алгоритм выявил 56 молекул, обладающих высокой активностью против кишечной палочки. Эта бактерия считается одной из самых распространенных и опасных, так как способна вызывать серьезные заболевания пищеварительной системы.

Ученые отметили, что компьютерные методы позволяют резко сократить время поиска лекарственных соединений. То, что раньше занимало годы, теперь можно сделать за месяцы. Однако эффективность каждой молекулы необходимо подтвердить в лабораторных условиях. Обычно из десятков кандидатов практическую ценность сохраняют лишь один-два.

Сейчас исследователи ищут лабораторию, где можно будет провести проверки и подтвердить активность найденных соединений. При положительных результатах возможно оформление патентов на новые разработки.