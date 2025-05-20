В России
Опубликовано 20 мая 2025, 17:39
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Ученые ИТМО создали ИИ-алгоритм для разработки лекарств

Технология ускоряет поиск препаратов от аутоиммунных болезней
В пресс-службе университета ИТМО сообщили, что ученые вуза разработали алгоритм на основе искусственного интеллекта (ИИ), который значительно ускоряет поиск веществ для создания лекарств против аутоиммунных заболеваний. Метод сокращает время исследований с нескольких лет до нескольких дней.
Ученые ИТМО создали ИИ-алгоритм для разработки лекарств

© Ferra.ru

Алгоритм предназначен для поиска ингибиторов белка Syk, играющего ключевую роль в развитии иммунной тромбоцитопении — заболевания, вызывающего нарушения свертываемости крови. С помощью технологии уже обнаружено 139 перспективных молекул-кандидатов для будущих препаратов.

Традиционные методы поиска требуют ручного тестирования тысяч соединений, что занимает годы. Новый подход автоматизирует процесс, используя машинное обучение для генерации молекул с заданными свойствами. Это особенно актуально, поскольку существующие препараты, такие как фостаматиниб, часто вызывают побочные эффекты, отметили в пресс-службе.

Разработка выполнена в Центре искусственного интеллекта в химии ИТМО. В ближайших планах ученых — экспериментальная проверка эффективности найденных соединений и адаптация метода для других терапевтических целей. Технология может революционизировать процесс создания лекарств, сделав его быстрее и экономичнее.