Ученые из Алтайского университета разработали воздухоочиститель для двигателей

Новое устройство позволяет поддерживать оптимальный тепловой режим двигателя, предотвращая перегрев и избыточную нагрузку. В отличие от стандартных фильтров, которые просто очищают воздух, этот воздухоочиститель активно регулирует температуру работы двигателя.

Одной из ключевых особенностей устройства является система осевого перемещения вала привода, которая позволяет уменьшать проходное сечение при необходимости. Также предусмотрена система остановки вращения колеса при полном прекращении поступления воздушного потока, что предотвращает перегрев и избыточную нагрузку на двигатель.