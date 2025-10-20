В России
Опубликовано 20 октября 2025, 23:04
1 мин.

Ученые из Белгорода создали систему управления манипулятором взглядом

Разработка поможет парализованным людям в самообслуживании
В пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») сообщили, что ученые вуза создали систему управления роботом-манипулятором с помощью движения глаз и мысленных команд. Разработка предназначена для помощи полностью парализованным людям в выполнении повседневных задач.
Ученые из Белгорода создали систему управления манипулятором взглядом

© Ferra.ru

В основу системы легло оригинальное программное обеспечение, совмещающее данные от трекера взгляда и fNIRS-томографа. Последний регистрирует мозговую активность, связанную с мысленным представлением движений. Это позволяет компенсировать естественную хаотичность движений глаз и повысить точность управления.

Пользователь взаимодействует с интерфейсом, разделенным на две симметричные зоны. Наведение взгляда на соответствующие области позволяет управлять перемещением манипулятора в двух плоскостях. Захват предметов осуществляется путем мысленного представления этого действия.

Действующий макет системы включает доступное оборудование: игровой трекер взгляда, манипулятор на базе Arduino и веб-камеры для отслеживания положения. Разработка не имеет российских аналогов и создана при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

На текущем этапе ученые завершили проектирование системы.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#разработка