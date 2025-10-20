Ученые из Белгорода создали систему управления манипулятором взглядом

В основу системы легло оригинальное программное обеспечение, совмещающее данные от трекера взгляда и fNIRS-томографа. Последний регистрирует мозговую активность, связанную с мысленным представлением движений. Это позволяет компенсировать естественную хаотичность движений глаз и повысить точность управления.

Пользователь взаимодействует с интерфейсом, разделенным на две симметричные зоны. Наведение взгляда на соответствующие области позволяет управлять перемещением манипулятора в двух плоскостях. Захват предметов осуществляется путем мысленного представления этого действия.

Действующий макет системы включает доступное оборудование: игровой трекер взгляда, манипулятор на базе Arduino и веб-камеры для отслеживания положения. Разработка не имеет российских аналогов и создана при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

На текущем этапе ученые завершили проектирование системы.