Ученые из Калининграда создали материал для восстановления костей

Новый материал сочетает полиэфирэфиркетон российского производства и гидроксиапатит — минеральный компонент натуральной кости. Первый обеспечивает прочность и долговечность импланта, а второй ускоряет образование новой костной ткани.

Исследования показали, что добавление 1% гидроксиапатита повышает прочность материала и способствует лучшей выживаемости клеток. При этом композит сохраняет механические свойства, близкие к натуральной кости.

Ученые продолжают изучение разработки. В планах — проведение расширенных испытаний, в том числе экспериментов на живых организмах. Для продвижения технологии на базе университета уже создан стартап.