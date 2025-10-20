Ученые из Калининграда создали материал для восстановления костей

Опубликовано 20 октября 2025, 22:181 мин.
Ученые из Калининграда создали материал для восстановления костейНовый композит ускорит заживление и улучшит приживаемость имплантов
Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта разработали композитный материал для регенерации костной ткани. Разработка может найти применение в создании костных имплантов, которые будут быстрее приживаться и меньше отторгаться организмом.
© Ferra.ru
Новый материал сочетает полиэфирэфиркетон российского производства и гидроксиапатит — минеральный компонент натуральной кости. Первый обеспечивает прочность и долговечность импланта, а второй ускоряет образование новой костной ткани.
Исследования показали, что добавление 1% гидроксиапатита повышает прочность материала и способствует лучшей выживаемости клеток. При этом композит сохраняет механические свойства, близкие к натуральной кости.
Ученые продолжают изучение разработки. В планах — проведение расширенных испытаний, в том числе экспериментов на живых организмах. Для продвижения технологии на базе университета уже создан стартап.