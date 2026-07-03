Ученые из Казани создали фильтр для непрерывной очистки сточных вод

Конструкция состоит из двухъярусных полых дисков с вертикальной осью вращения. Верхний ярус заполнен гранулами пенополиуретана, нижний — цеолитом. Сначала вода очищается от масел, нефтепродуктов и взвешенных веществ, затем удаляются ионы тяжелых металлов, отметили в ведомстве.

Вращающиеся диски обеспечивают постоянный контакт воды со свежим сорбентом. При этом регенерация материалов проходит без остановки работы: пенополиуретан промывают горячим раствором поверхностно-активного вещества и отжимают валками, а цеолит восстанавливают специальным раствором.

Разработка предназначена для нефтедобывающей, химической промышленности, сельского хозяйства и других отраслей.