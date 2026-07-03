В России
Опубликовано 03 июля 2026, 10:52
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Ученые из Казани создали фильтр для непрерывной очистки сточных вод

Устройство очищает воду без остановки процесса
В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ создали комбинированный фильтр для очистки промышленных сточных вод. Устройство удаляет взвешенные вещества, нефтепродукты и ионы тяжелых металлов, при этом процесс очистки проходит непрерывно благодаря встроенной системе регенерации сорбентов. Разработка получила патент, пишет ТАСС.
Ученые из Казани создали фильтр для непрерывной очистки сточных вод

© Ferra.ru

Конструкция состоит из двухъярусных полых дисков с вертикальной осью вращения. Верхний ярус заполнен гранулами пенополиуретана, нижний — цеолитом. Сначала вода очищается от масел, нефтепродуктов и взвешенных веществ, затем удаляются ионы тяжелых металлов, отметили в ведомстве.

Вращающиеся диски обеспечивают постоянный контакт воды со свежим сорбентом. При этом регенерация материалов проходит без остановки работы: пенополиуретан промывают горячим раствором поверхностно-активного вещества и отжимают валками, а цеолит восстанавливают специальным раствором.

Разработка предназначена для нефтедобывающей, химической промышленности, сельского хозяйства и других отраслей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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