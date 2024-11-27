Ученые из Красноярска разработали беспилотник для борьбы с лесными пожарами

Опубликовано 27 ноября 2024, 21:181 мин.
Ученые из Красноярска разработали беспилотник для борьбы с лесными пожарамиНовый дрон оснащен тепловизором
В пресс-службе Научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь» сообщили, что ученые центра совместно с коллегами из Сибирского федерального университета разработали компактный беспилотник с тепловизионной камерой для оперативного выявления лесных пожаров. Это новшество позволяет эффективно мониторить леса и обнаруживать начинающиеся возгорания, что может значительно снизить ущерб от пожаров.
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Беспилотник весом всего около 2 кг способен летать до 45 минут и имеет возможность работать в труднодоступных лесных районах. С помощью тепловизора дрон быстро фиксирует изменения температуры, что делает его незаменимым инструментом в борьбе с лесными пожарами.
Ожидается, что использование этого беспилотника принесёт экономическую выгоду до 119 миллионов рублей в год. Разработка активно используется в сотрудничестве с природоохранными организациями и геологами, а также с Министерством природных ресурсов Красноярского края.