Ученые из Красноярска разработали беспилотник для борьбы с лесными пожарами

Беспилотник весом всего около 2 кг способен летать до 45 минут и имеет возможность работать в труднодоступных лесных районах. С помощью тепловизора дрон быстро фиксирует изменения температуры, что делает его незаменимым инструментом в борьбе с лесными пожарами.

Ожидается, что использование этого беспилотника принесёт экономическую выгоду до 119 миллионов рублей в год. Разработка активно используется в сотрудничестве с природоохранными организациями и геологами, а также с Министерством природных ресурсов Красноярского края.