Ученые из Мордовии создали наночастицы для быстрого выделения ДНК

Опубликовано 28 мая 2026, 19:381 мин.
Ученые из Мордовии создали наночастицы для быстрого выделения ДНКТехнология увеличивает выход ДНК в два раза
В пресс-службе Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева сообщили, что ученые вуза создали магнитные наночастицы для ускоренного выделения ДНК из образцов крови. Разработка позволяет получать примерно в два раза больше ДНК по сравнению с существующими методами и может использоваться в ПЦР-тестировании и диагностике различных заболеваний, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
В основе технологии лежат магнитные наночастицы оксида железа стержневой формы с покрытием из аминофункционализированного диоксида кремния. Они отличаются одинаковым размером, большой площадью поверхности и стабильностью. Это обеспечивает более чистое и быстрое выделение ДНК без применения токсичных растворителей и сложного оборудования.
Сейчас метод проходит проверку на стабильность, включая тесты ускоренного старения, а также испытания у индустриального партнера ООО «Сесана». Параллельно ведется подготовка к масштабированию производства до 10−15 литров суспензии наночастиц в год. отметили в пресс-службе.