Ученые из Мордовии создали наночастицы для быстрого выделения ДНК

В основе технологии лежат магнитные наночастицы оксида железа стержневой формы с покрытием из аминофункционализированного диоксида кремния. Они отличаются одинаковым размером, большой площадью поверхности и стабильностью. Это обеспечивает более чистое и быстрое выделение ДНК без применения токсичных растворителей и сложного оборудования.

Сейчас метод проходит проверку на стабильность, включая тесты ускоренного старения, а также испытания у индустриального партнера ООО «Сесана». Параллельно ведется подготовка к масштабированию производства до 10−15 литров суспензии наночастиц в год. отметили в пресс-службе.