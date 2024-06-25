Ученые из Москвы первыми в мире создали особое мощное излучение лазера

Новая техника позволяет увеличить выходную мощность волоконных лазеров в тысячи раз и эффективно преобразовывать излучение из ближнего инфракрасного диапазона в средний.

Руководитель проекта, старший научный сотрудник института Алексей Гладышев, подчеркнул, что данное исследование — первая в мире демонстрация лазерной генерации в полых световодах. Создание таких лазеров открывает перспективы для создания мощных лазерных импульсов, превосходящих по мощности традиционные волоконные лазеры.

Главным достижением стало использование оптического резонатора, составленного из полого световода, заполненного смесью гелия и ксенона, с зеркалами на концах. Это позволило генерировать лазерное излучение без подачи света от внешних источников.