Ученые из Новосибирска разработал прибор для интернета вещей

Руководитель отдела аэрокосмических исследований НГУ Виталий Прокопьев сообщил, что прибор представляет собой радиотехнический комплекс, который будет использоваться в космическом аппарате «Марафон». Группировка из 264 таких аппаратов обеспечит глобальное покрытие для передачи сообщений с наземных датчиков. Каждый прибор весит 70−90 кг и включает 52 базовые станции, способные обслуживать до 8 тыс. датчиков.

Разработка полностью спроектирована в НГУ. Первый прибор уже передан в АО «Решетнев», второй находится на стадии испытаний и будет поставлен заказчику до конца года. Этот проект призван значительно улучшить возможности глобального интернета вещей и расширить его применение в космосе, отметил Прокопьев.