Ученые из Новосибирска разработал прибор для интернета вещей

Опубликовано 30 августа 2024, 13:511 мин.
Ученые из Новосибирска разработал прибор для интернета вещейБолее 200 радиокомплексов для спутникового интернета вещей
Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали уникальный бортовой радиотехнический прибор, который позволит космическим аппаратам обмениваться короткими сообщениями с наземными датчиками в рамках интернета вещей. Всего будет изготовлено более 200 таких устройств для компании «Информационные спутниковые системы им. академика Решетнева» (ИСС Решетнева), сообщили на форуме «Технопром-2024».
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Руководитель отдела аэрокосмических исследований НГУ Виталий Прокопьев сообщил, что прибор представляет собой радиотехнический комплекс, который будет использоваться в космическом аппарате «Марафон». Группировка из 264 таких аппаратов обеспечит глобальное покрытие для передачи сообщений с наземных датчиков. Каждый прибор весит 70−90 кг и включает 52 базовые станции, способные обслуживать до 8 тыс. датчиков.
Разработка полностью спроектирована в НГУ. Первый прибор уже передан в АО «Решетнев», второй находится на стадии испытаний и будет поставлен заказчику до конца года. Этот проект призван значительно улучшить возможности глобального интернета вещей и расширить его применение в космосе, отметил Прокопьев.