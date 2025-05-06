Ученые из Новосибирска создадут ИИ-ассистента для ЖКХ

Разработка займется сбором данных, оформлением документов и мониторингом состояния теплосетей. Искусственный интеллект также будет анализировать риски аварий и утечек, что поможет предотвращать поломки. По словам представителей вуза, подобные задачи актуальны для всех российских муниципалитетов, поэтому после успешной апробации систему смогут внедрять в других регионах.

Летом 2024 года прототип передадут коммунальным службам Кольцово для оценки эффективности. Если испытания пройдут успешно, ИИ-ассистент станет частью ежегодной подготовки к зиме. Это позволит сократить время на рутинные процессы и повысит точность планирования.