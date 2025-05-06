Ученые из Новосибирска создадут ИИ-ассистента для ЖКХ

Опубликовано 06 мая 2025, 12:451 мин.
Ученые из Новосибирска создадут ИИ-ассистента для ЖКХПилотный проект запустят в Кольцово к 2025 году
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза начали работу над созданием цифрового помощника для коммунальных служб. Первый прототип искусственного интеллекта (ИИ), предназначенного для подготовки к отопительному сезону, планируют представить к лету 2025 года. Тестирование пройдет в наукограде Кольцово.
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Разработка займется сбором данных, оформлением документов и мониторингом состояния теплосетей. Искусственный интеллект также будет анализировать риски аварий и утечек, что поможет предотвращать поломки. По словам представителей вуза, подобные задачи актуальны для всех российских муниципалитетов, поэтому после успешной апробации систему смогут внедрять в других регионах.
Летом 2024 года прототип передадут коммунальным службам Кольцово для оценки эффективности. Если испытания пройдут успешно, ИИ-ассистент станет частью ежегодной подготовки к зиме. Это позволит сократить время на рутинные процессы и повысит точность планирования.