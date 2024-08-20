Ученые из Новосибирска создали эффективные наноструктуры для полупроводников

Опубликовано 20 августа 2024, 14:00
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Ученые из Новосибирска создали эффективные наноструктуры для полупроводниковНовая технология улучшит свойства материалов
В Минобрнауки РФ сообщили, ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали волнообразные наноструктуры на поверхности кремния и германия. Эти структуры, созданные с помощью газоструйных ионно-кластерных пучков, значительно улучшают проводимость материалов, что важно для их использования в полупроводниках.
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Метод, предложенный новосибирскими физиками, позволяет эффективно обрабатывать поверхность полупроводников с минимальным повреждением их структуры. Формирование наноструктур особенно актуально для солнечной энергетики, телекоммуникаций и оптоэлектроники, сообщил руководитель проекта Иван Николаев.
Исследования показали, что при облучении германия ионно-кластерным пучком под углом в 60 градусов образуются волнообразные наноструктуры, которые при дальнейшем воздействии преобразуются в конусообразные. Эти структуры могут найти применение в спектроскопии и фотонике, открывая новые перспективы для технологических инноваций.