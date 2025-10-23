В России
Опубликовано 23 октября 2025, 23:20
1 мин.

Ученые из Новосибирска создали катализаторы для производства лекарств

Из растительного сырья
Специалисты Института катализа СО РАН в Новосибирске разработали катализаторы для получения важных химических соединений из фурфурола. Это вещество производится из отходов сельского и лесного хозяйства, но в России практически не перерабатывается.
Новые катализаторы содержат переходные металлы: медь, никель, кобальт, железо и алюминий. Они позволяют получать фурфуриловый спирт и 2-метилфуран с высоким выходом чистого вещества — от 80% до 100%.

Фурфуриловый спирт применяется в фармацевтической промышленности для производства антибиотиков и противогрибковых препаратов. 2-метилфуран используется при синтезе лекарственных средств, включая витамин B1. Оба соединения также востребованы в производстве средств защиты растений.

В России действует только одно предприятие по переработке фурфурола, хотя сырьевая база для развития этого направления имеется в достаточном объеме.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
