Ученые из Новосибирска создали катализаторы для производства лекарств

Опубликовано 23 октября 2025, 23:201 мин.
Ученые из Новосибирска создали катализаторы для производства лекарствИз растительного сырья
Специалисты Института катализа СО РАН в Новосибирске разработали катализаторы для получения важных химических соединений из фурфурола. Это вещество производится из отходов сельского и лесного хозяйства, но в России практически не перерабатывается.
© Ferra.ru
Новые катализаторы содержат переходные металлы: медь, никель, кобальт, железо и алюминий. Они позволяют получать фурфуриловый спирт и 2-метилфуран с высоким выходом чистого вещества — от 80% до 100%.
Фурфуриловый спирт применяется в фармацевтической промышленности для производства антибиотиков и противогрибковых препаратов. 2-метилфуран используется при синтезе лекарственных средств, включая витамин B1. Оба соединения также востребованы в производстве средств защиты растений.
В России действует только одно предприятие по переработке фурфурола, хотя сырьевая база для развития этого направления имеется в достаточном объеме.