Ученые из Новосибирска создали катализаторы для производства лекарств

Новые катализаторы содержат переходные металлы: медь, никель, кобальт, железо и алюминий. Они позволяют получать фурфуриловый спирт и 2-метилфуран с высоким выходом чистого вещества — от 80% до 100%.

Фурфуриловый спирт применяется в фармацевтической промышленности для производства антибиотиков и противогрибковых препаратов. 2-метилфуран используется при синтезе лекарственных средств, включая витамин B1. Оба соединения также востребованы в производстве средств защиты растений.

В России действует только одно предприятие по переработке фурфурола, хотя сырьевая база для развития этого направления имеется в достаточном объеме.