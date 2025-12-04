Ученые из Новосибирска создали метод оптимизации работы гидроэлектростанций

Опубликовано 04 декабря 2025, 12:191 мин.
Ученые из Новосибирска создали метод оптимизации работы гидроэлектростанцийРазработка поможет сбалансировать интересы энергетики
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали методику для оптимизации режимов работы гидроэлектростанций (ГЭС). Она поможет в согласовании задачи энергетиков с нуждами судоходства, рыболовства и экологии.
© Ferra.ru
ГЭС вырабатывают электричество, но их работа влияет на уровень воды в реках. Разработанный подход использует водно-энергетический анализ, расчет гарантированной мощности и поиск баланса между разными интересами.
Это позволяет подбирать оптимальные режимы наполнения водохранилищ, обосновывать тарифы на электроэнергию и определять эффективный объем ее выработки. Методика была проверена на примере Новосибирской ГЭС.
Ее применение может повысить общую эффективность использования водных ресурсов и снизить воздействие на окружающую среду.