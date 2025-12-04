Ученые из Новосибирска создали метод оптимизации работы гидроэлектростанций

ГЭС вырабатывают электричество, но их работа влияет на уровень воды в реках. Разработанный подход использует водно-энергетический анализ, расчет гарантированной мощности и поиск баланса между разными интересами.

Это позволяет подбирать оптимальные режимы наполнения водохранилищ, обосновывать тарифы на электроэнергию и определять эффективный объем ее выработки. Методика была проверена на примере Новосибирской ГЭС.

Ее применение может повысить общую эффективность использования водных ресурсов и снизить воздействие на окружающую среду.