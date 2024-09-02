Ученые из Новосибирска создали новый метод защиты от подделок

Эти красители светятся в различных цветах, от красного до зеленого, в зависимости от их состава. При этом их свечение изменяется в ответ на присутствие токсических загрязнителей, таких как тяжелые металлы и пестициды. Таким образом, можно не только защитить документы и товары от подделок, но и обнаружить загрязнения, отметили в ведомстве.

Один из разработчиков технологии Андрей Потапов рассказал, что для проверки подлинности достаточно осветить метку ультрафиолетом и сравнить полученные данные с заявленными параметрами. Преимуществом новой технологии является высокая точность и возможность быстрой коррекции состава в случае утечки информации, что усложняет задачу фальсификаторов.