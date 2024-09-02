Ученые из Новосибирска создали новый метод защиты от подделок

Опубликовано 02 сентября 2024, 11:251 мин.
Ученые из Новосибирска создали новый метод защиты от подделокТехнология использует красители и ультрафиолет
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из Новосибирского государственного университета разработали технологию защиты от подделок с помощью специальных красителей, которые реагируют на ультрафиолетовое излучение. Новый метод основан на люминесцентных красителях из редкоземельных металлов европия и тербия.
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Эти красители светятся в различных цветах, от красного до зеленого, в зависимости от их состава. При этом их свечение изменяется в ответ на присутствие токсических загрязнителей, таких как тяжелые металлы и пестициды. Таким образом, можно не только защитить документы и товары от подделок, но и обнаружить загрязнения, отметили в ведомстве.
Один из разработчиков технологии Андрей Потапов рассказал, что для проверки подлинности достаточно осветить метку ультрафиолетом и сравнить полученные данные с заявленными параметрами. Преимуществом новой технологии является высокая точность и возможность быстрой коррекции состава в случае утечки информации, что усложняет задачу фальсификаторов.