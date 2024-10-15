В России
Опубликовано 15 октября 2024, 18:24
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Ученые из Новосибирска создали повязки для заживления ран

На основе хитозана
Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ разработали повязки на основе модифицированного хитозана, получаемого из хитина ракообразных. Эта инновация обеспечивает быстрое заживление ран и не имеет аналогов по своим свойствам, сообщила руководитель научной группы Екатерина Литвинова.
Ученые из Новосибирска создали повязки для заживления ран

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Команда, совместно с Институтом органического синтеза СО РАН, усовершенствовала хитозан, создав гелевые повязки, которые обладают высокой сорбцией и позволяют добавлять различные терапевтические агенты. Уникальная пористая структура губки способствует эффективному удержанию повязки и медленному высвобождению препаратов, что ускоряет процесс заживления.

Эти повязки не только останавливают кровотечение, но и обладают антисептическими свойствами, что делает их перспективными для использования в медицине и стоматологии, особенно при имплантации. Важно, что сухие компоненты легко хранятся, что удобно для полевых условий.

В настоящее время ученые тестируют повязки с бактериофагами для предотвращения инфекций и планируют оформить патент на свою разработку, зарегистрировав её как медицинское изделие.