Ученые из Новосибирска создали повязки для заживления ран

Команда, совместно с Институтом органического синтеза СО РАН, усовершенствовала хитозан, создав гелевые повязки, которые обладают высокой сорбцией и позволяют добавлять различные терапевтические агенты. Уникальная пористая структура губки способствует эффективному удержанию повязки и медленному высвобождению препаратов, что ускоряет процесс заживления.

Эти повязки не только останавливают кровотечение, но и обладают антисептическими свойствами, что делает их перспективными для использования в медицине и стоматологии, особенно при имплантации. Важно, что сухие компоненты легко хранятся, что удобно для полевых условий.

В настоящее время ученые тестируют повязки с бактериофагами для предотвращения инфекций и планируют оформить патент на свою разработку, зарегистрировав её как медицинское изделие.