Ученые из Новосибирска запатентовали новый метод лечения панкреатита

Опубликовано 19 июня 2026, 13:481 мин.
Ученые из Новосибирска запатентовали новый метод лечения панкреатитаРазработка снижает риск осложнений
В Новосибирском государственном медицинском университете разработали способ лечения острого панкреатита и получили патент на метод. Технология направлена на ускорение восстановления поджелудочной железы и сокращение срока пребывания пациентов в стационаре, пишет ТАСС.
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Метод включает два этапа. Сначала пациенту вводят смесь обезболивающего препарата и гиалуронидазы в область круглой связки печени. Это должно улучшать проникновение лекарств в ткани вокруг поджелудочной железы. Затем рядом с органом используют плазму крови пациента с повышенным содержанием тромбоцитов для поддержки восстановления тканей.
Через пять дней состояние больного оценивают с помощью анализов и УЗИ. При необходимости процедуру повторяют. Испытания показали снижение частоты осложнений по сравнению с контрольной группой, где они наблюдались в 60% случаев.