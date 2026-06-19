Ученые из Новосибирска запатентовали новый метод лечения панкреатита

Метод включает два этапа. Сначала пациенту вводят смесь обезболивающего препарата и гиалуронидазы в область круглой связки печени. Это должно улучшать проникновение лекарств в ткани вокруг поджелудочной железы. Затем рядом с органом используют плазму крови пациента с повышенным содержанием тромбоцитов для поддержки восстановления тканей.

Через пять дней состояние больного оценивают с помощью анализов и УЗИ. При необходимости процедуру повторяют. Испытания показали снижение частоты осложнений по сравнению с контрольной группой, где они наблюдались в 60% случаев.