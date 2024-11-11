Ученые из Омска повысили надежности многоразовых ракет

По словам специалистов вуза, в рамках новых технологий в космонавтике, связанных с переходом на многоразовые ракеты, решение проблемы повторного запуска двигателей стало ключевым. Существующие технологии, такие как у SpaceX и китайских ракет Changzheng-9, требуют усовершенствования из-за рисков при повторных запусках.

Система «СН-СОЗ» решает эти проблемы, улучшая характеристики ракет-носителей. Она позволяет уменьшить массу конструкции, экономить гелий и обеспечивает безопасный запуск двигателя. Главное новшество — перенос теплообменников в верхнюю часть топливного отсека, что сокращает расходы на тестирование.

Кроме того, система снижает массу ракеты на 250 кг, что важно для увеличения полезной нагрузки. Разработка также повышает конкурентоспособность ракет на рынке космических запусков. Ученые отмечают, что система также включает аварийный режим для безопасной посадки ракеты в случае нештатных ситуаций, что добавляет надежности и эффективности.