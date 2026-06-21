Ученые из Омска создали новый подход к поиску лекарственных соединений

По словаи руководителя проекта, доцента кафедры органической и аналитической химии ОмГУ Владислава Шувалова, исследователи получили производные пиридин-2-она с помощью реакции в суперосновной среде. В результате удалось синтезировать 4-арилпиридин-2-оны с выходом до 97−98% и изменять структуру молекул под заданные свойства.

Испытания на клеточной линии рака молочной железы человека BT474 показали, что некоторые соединения снижали жизнеспособность опухолевых клеток. Ученые отмечают, что работа является основой для дальнейшего изучения новых лекарственных молекул.