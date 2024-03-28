Ученые из Пензенского университета создадут VR-экзоскелет для рук

Опубликовано 28 марта 2024, 20:37
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Ученые из Пензенского университета создадут VR-экзоскелет для рукСейчас идет разработка второго прототипа
В пресс-службе Пензенского государственного университета (ПГУ) сообщили, что ученые вуза представили новейшее изобретение — VR-экзоскелет для кисти. Это устройство позволит пользователям более полноценно ощущать виртуальную реальность, адаптируясь к каждому движению и сжатию виртуальных объектов. Проект уже находится на стадии разработки второго прототипа и планируется доработка до третьей версии.
Главный разработчик проекта, студент ПГУ Дмитрий Овчинников, рассказал, что основная цель экзоскелета — обеспечить обратную связь между пользователем и виртуальным миром. Использование специализированной перчатки с трекерами позволит точно передавать движения и сжатия, что значительно повысит реалистичность взаимодействия в виртуальной среде.
Принцип работы экзоскелета основан на электроприводах и пневматических механизмах, позволяя устройству точно повторять движения руки пользователя. Эта разработка может иметь широкое применение в игровой индустрии, образовании и медицине, помогая людям с восстановлением функций верхних конечностей, отметили в пресс-службе.