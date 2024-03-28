Ученые из Пензенского университета создадут VR-экзоскелет для рук

Главный разработчик проекта, студент ПГУ Дмитрий Овчинников, рассказал, что основная цель экзоскелета — обеспечить обратную связь между пользователем и виртуальным миром. Использование специализированной перчатки с трекерами позволит точно передавать движения и сжатия, что значительно повысит реалистичность взаимодействия в виртуальной среде.

Принцип работы экзоскелета основан на электроприводах и пневматических механизмах, позволяя устройству точно повторять движения руки пользователя. Эта разработка может иметь широкое применение в игровой индустрии, образовании и медицине, помогая людям с восстановлением функций верхних конечностей, отметили в пресс-службе.