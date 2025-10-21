Ученые из Пензы научили нейросеть диагностировать болезни сердца

Новый подход учитывает изменения как электрической, так и геометрической оси сердца. Это позволяет дифференцировать нормальное состояние от патологий, включая хроническую сердечную недостаточность, тромбоэмболию легочной артерии и инфаркт миокарда.

Диагностика занимает 10−15 минут. Программа анализирует ЭКГ, после чего нейросеть сравнивает данные с информацией о 250 пациентах с подтвержденными диагнозами. Искусственный интеллект формирует предварительное заключение для врача.

Разработка уже показала высокую точность и информативность. Новый метод планируют внедрить в поликлиники и стационары Пензы.