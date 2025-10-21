Ученые из Пензы научили нейросеть диагностировать болезни сердца

Опубликовано 21 октября 2025, 15:451 мин.
Ученые из Пензы научили нейросеть диагностировать болезни сердцаЗа 15 минут
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) совместно с коллегами из Пензенского государственного технологического университета (ПензГТУ) разработали и запатентовали метод нейросетевой диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Технология анализирует электрокардиограммы в сочетании с данными флюорографии, выявляя нарушения, не заметные при стандартном обследовании.
Новый подход учитывает изменения как электрической, так и геометрической оси сердца. Это позволяет дифференцировать нормальное состояние от патологий, включая хроническую сердечную недостаточность, тромбоэмболию легочной артерии и инфаркт миокарда.
Диагностика занимает 10−15 минут. Программа анализирует ЭКГ, после чего нейросеть сравнивает данные с информацией о 250 пациентах с подтвержденными диагнозами. Искусственный интеллект формирует предварительное заключение для врача.
Разработка уже показала высокую точность и информативность. Новый метод планируют внедрить в поликлиники и стационары Пензы.