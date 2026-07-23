Ученые из Пензы создали методику оценки психологии пациентов после инфаркта

Методика включает анкету из 29 вопросов и несколько психологических тестов. С ее помощью специалисты оценивают уровень тревожности, личностные ценности и склонность к риску. Сейчас исследование проходит в двух сосудистых центрах Пензы, где планируется опросить более 300 пациентов.

После апробации ученые намерены сократить общий объем опроса более чем из 100 вопросов до единой анкеты не более чем с 30 пунктами. В дальнейшем методику планируют использовать в амбулаторной практике для пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний.