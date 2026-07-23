Ученые из Пензы создали методику оценки психологии пациентов после инфаркта

Опубликовано 23 июля 2026, 15:141 мин.
Ученые из Пензы создали методику оценки психологии пациентов после инфарктаОпрос поможет изучить причины позднего обращения к врачам
В пресс-службе Пензенского государственного университета (ПГУ) сообщили, что ученые вуза разработали методику оценки психологических особенностей пациентов с острым инфарктом миокарда. Разработка должна помочь понять причины, по которым люди откладывают обращение за медицинской помощью.
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Методика включает анкету из 29 вопросов и несколько психологических тестов. С ее помощью специалисты оценивают уровень тревожности, личностные ценности и склонность к риску. Сейчас исследование проходит в двух сосудистых центрах Пензы, где планируется опросить более 300 пациентов.
После апробации ученые намерены сократить общий объем опроса более чем из 100 вопросов до единой анкеты не более чем с 30 пунктами. В дальнейшем методику планируют использовать в амбулаторной практике для пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний.