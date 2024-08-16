В России
Опубликовано 16 августа 2024, 20:50
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Ученые из Перми нашли способ экологичного производства целлюлозы

Из отходов деревообрабатывающих предприятий
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза разработали новый метод получения целлюлозы высокого выхода (ЦВВ) из отходов деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий. Этот способ позволит значительно сократить негативное воздействие на экологию и уменьшить вырубку лесов.
Ученые из Перми нашли способ экологичного производства целлюлозы

© Ferra.ru

По словам профессора Фирдавес Хакимовой, эксперименты показали, что волокнистый полуфабрикат, полученный из березовых опилок и хвойно-лиственной стружки, не уступает по качеству традиционному ЦВВ из березовой щепы. Этот материал может заменить макулатуру при производстве картона и других видов бумаги.

Разработанный метод включает нейтрально-сульфитное варение древесных отходов в автоклаве при высокой температуре и давлении. Результаты исследований показывают, что новый подход к утилизации древесных отходов соответствует промышленным стандартам и помогает снизить пожароопасность и негативное воздействие на окружающую среду, отметили в пресс-службе.