Ученые из Перми нашли способ экологичного производства целлюлозы

По словам профессора Фирдавес Хакимовой, эксперименты показали, что волокнистый полуфабрикат, полученный из березовых опилок и хвойно-лиственной стружки, не уступает по качеству традиционному ЦВВ из березовой щепы. Этот материал может заменить макулатуру при производстве картона и других видов бумаги.

Разработанный метод включает нейтрально-сульфитное варение древесных отходов в автоклаве при высокой температуре и давлении. Результаты исследований показывают, что новый подход к утилизации древесных отходов соответствует промышленным стандартам и помогает снизить пожароопасность и негативное воздействие на окружающую среду, отметили в пресс-службе.