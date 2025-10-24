Ученые из Перми создали «умный» ортез для реабилитации пальцев

Технология применения предполагает надевание предварительно расширенной при 120 °C полимерной трубки на палец с последующим нагревом до 60−70°C медицинским феном. Материал плавно сжимается, формируя индивидуальную фиксирующую конструкцию. Главное преимущество — возможность многократной коррекции фиксации по мере уменьшения отека.

При создании ортеза ученые исследовали характеристики сшитого полиэтилена, марлевого слоя и мягких тканей пальца. Методика «винтовой намотки» позволила получить данные о деформации тканей без специализированного оборудования. На основе этих параметров создана 3D-модель системы «палец-бинт-ортез».

Численное моделирование подтвердило, что давление ортеза на ткани не превышает критических 8−10 кПа, что исключает нарушение кровообращения. Разработка решает проблему традиционного гипсования, когда повязка теряет фиксирующие свойства после спадания отека. Планируются клинические испытания и патентование технологии.