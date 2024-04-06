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В России
Опубликовано 06 апреля 2024, 14:12
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Ученые из Петербурга обнаружили быстрое потепление на Шпицбергене

За последние 120 лет
На территории полярного архипелага Шпицбергена наблюдается ускоренное потепление за последние 120 лет, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета. Ученые вуза отмечают, что температура там повышается в три раза быстрее, чем в среднем на северном полушарии. Анализ данных показал, что процесс сопровождается значительным изменением климата архипелага, что вызывает серьезные опасения.
Ученые из Петербурга обнаружили быстрое потепление на Шпицбергене

© Ferra.ru

Шпицберген, расположенный на границе России и Норвегии, считается одним из самых северных регионов Европы. С учетом его географического и геологического положения, а также разнообразия флоры и фауны, ученые считают его уникальным объектом для исследований климата. По словам исследователей, причины потепления связываются как с естественными процессами, так и с увеличением концентрации парниковых газов, особенно углекислого газа.

Эксперты выделяют два периода потепления и похолодания климата на архипелаге за последние 120 лет. Начиная с 1980-х годов, происходит интенсивное потепление, а его скорость увеличивается с каждым десятилетием. Специалисты предупреждают, что такие темпы потепления могут привести к серьезным последствиям, включая истончение ледяного покрова и его исчезновение в ближайшем будущем.