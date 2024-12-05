Ученые из Петербурга создали гибкие источники ультрафиолетового излучения

Новая технология использует полимерные мембраны, которые включают наногетероструктуры из нитридных соединений. Эти нанокристаллы в форме нитевидных микростолбиков обеспечивают гибкость и устойчивость к изгибу, что делает источники излучения компактными и легкими в применении.

Разработка обладает широкими перспективами использования. Ультрафиолетовое излучение помогает лечить кожные заболевания, дезинфицировать воду, очищать воздух и поверхности от бактерий и вирусов. Однако сейчас источники характеризуются невысоким коэффициентом полезного действия — около 1%. Ученые работают над увеличением эффективности, чтобы сделать технологию более практичной для приборов.

По словам Ивана Мухина, ведущего научного сотрудника СПбПУ, созданная технология может быть востребована уже сейчас, например, для производства медицинских пластырей, применяемых при лечении кожных заболеваний.