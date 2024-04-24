Ученые из Петербурга создали камеру для тестирования спутников

Методика разработана в рамках программы развития «Приоритет 2030». Ученые из «ЛЭТИ» создали так называемую ТЕМ-камеру, которая может быть установлена на столе и создает электромагнитное поле необходимых параметров. Это позволяет имитировать условия работы спутника и проверить его эффективность.

Особенностью новой камеры является ее способность работать в широком диапазоне частот, что позволяет тестировать антенны спутников даже в низких частотных диапазонах. Кроме того, разработчики избежали использования дорогостоящего оборудования, которое не доступно из-за санкций.