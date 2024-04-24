Ученые из Петербурга создали камеру для тестирования спутников

Опубликовано 24 апреля 2024, 20:11
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Ученые из Петербурга создали камеру для тестирования спутниковИ их улучшении
Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали камеру, которая поможет в тестировании и улучшении малых космических спутников, предназначенных для связи. Эта камера, которая оказывается значительно более доступной по сравнению с традиционными аналогами, позволяет контролировать основные характеристики антенн спутников и протестировать их работу.
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Методика разработана в рамках программы развития «Приоритет 2030». Ученые из «ЛЭТИ» создали так называемую ТЕМ-камеру, которая может быть установлена на столе и создает электромагнитное поле необходимых параметров. Это позволяет имитировать условия работы спутника и проверить его эффективность.
Особенностью новой камеры является ее способность работать в широком диапазоне частот, что позволяет тестировать антенны спутников даже в низких частотных диапазонах. Кроме того, разработчики избежали использования дорогостоящего оборудования, которое не доступно из-за санкций.