В России
Опубликовано 21 августа 2024, 19:06
1 мин.

Ученые из Питера повысили точность измерений на промышленных предприятиях

С помощью математического алгоритма
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали новые методы обработки данных, которые позволяют значительно повысить точность измерений на промышленных предприятиях без дополнительных затрат. Результаты их работы опубликованы в журнале Measurement.
Ученые из Питера повысили точность измерений на промышленных предприятиях

© Ferra.ru

Современные методы согласования измерений, предложенные исследователями, основываются на теории вероятностей, математической статистике и моделировании. Они помогают уменьшить погрешности измерений путем комплексного анализа взаимосвязей между различными параметрами, что позволяет повысить качество выпускаемой продукции.

Новый математический алгоритм, разработанный в университете, позволяет проверять согласованность результатов измерений и устранять ошибки, не прибегая к замене измерительного оборудования. Это особенно важно для контроля качества продукции и оптимизации технологических процессов.

Методы уже применяются для оценки вибраций на промышленных агрегатах, что позволяет выявлять неисправности датчиков и повышать точность измерений.