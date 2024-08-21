Ученые из Питера повысили точность измерений на промышленных предприятиях

Современные методы согласования измерений, предложенные исследователями, основываются на теории вероятностей, математической статистике и моделировании. Они помогают уменьшить погрешности измерений путем комплексного анализа взаимосвязей между различными параметрами, что позволяет повысить качество выпускаемой продукции.

Новый математический алгоритм, разработанный в университете, позволяет проверять согласованность результатов измерений и устранять ошибки, не прибегая к замене измерительного оборудования. Это особенно важно для контроля качества продукции и оптимизации технологических процессов.

Методы уже применяются для оценки вибраций на промышленных агрегатах, что позволяет выявлять неисправности датчиков и повышать точность измерений.