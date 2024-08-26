Ученые из Питера раскрыли секрет создания новых полупроводниковых материалов

InGaN используется для создания светодиодов и других оптоэлектронных устройств, но его применение ограничено из-за сложности синтеза и интеграции с кремнием. Ученые выяснили, что использование метода молекулярно-пучковой эпитаксии для создания нанокристаллов и наноцветов значительно расширяет потенциал этого материала.

Родион Резник из СПбГУ отметил, что понимание механизмов формирования этих сложных структур открывает возможности для разработки нового поколения оптоэлектронных устройств. На основе исследований уже создаются прототипы светодиодов и сенсоров, что может способствовать технологическому прогрессу в микроэлектронике.