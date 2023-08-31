Ученые из России помогли обнаружить нейтрино на Большом адронном коллайдере

Эти нейтрино обладают самой высокой энергией из когда-либо зарегистрированных в лабораторных условиях. Ожидается, что это достижение внесет существенный вклад в текущие экспериментальные исследования в области физики частиц и может открыть путь к дальнейшим открытиям в этой области.

Зарегистрированные нейтрино были обнаружены на расстоянии около 400 м от точки столкновения протонов на БАК с помощью специализированных установок FASER и SND@LHC. Нейтрино, получаемые на БАК, имеют гораздо более высокую энергию по сравнению с другими искусственно полученными нейтрино. Коллаборация FASER зафиксировала 153 события взаимодействия нейтрино с помощью относительно небольшого и недорогого детектора, размещенного на пути одного из пучков протонов, сталкивающихся в эксперименте ATLAS. Позднее коллаборация SND@LHC сообщила о регистрации еще восьми нейтринных событий с помощью своего детектора, расположенного вдоль траектории второго протонного пучка.