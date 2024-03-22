Ученые из России провели исследование атмосферы Арктики

Это исследование особенно важно в контексте изменений окружающей среды в Арктике из-за глобального потепления, что влияет на состав микробиоты. Таяние ледников и уменьшение площади льдов океана приводят к изменениям в атмосфере и могут увеличить распространение болезней, передаваемых через аэрозоли.

Исследователи выявили наличие бактерий, которые могут использоваться для борьбы с загрязнением нефтью в регионе. Эти бактерии способны разлагать нефть и могут быть использованы для реабилитации загрязненных территорий.

Эти новые данные подчеркивают важность контроля микробиологического состава аэрозолей в атмосфере Арктики для предотвращения заболеваний. Они также предоставляют новые возможности для использования микроорганизмов в целях экологической реабилитации региона.